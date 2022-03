Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Ceremonia wręczenie Perfect Spa Awards 2022 jest zwieńczeniem konkursu Perfect Spa Professional. Podczas imprezy uhonorowano przedstawicieli najlepszych obiektów SPA i Wellness w Polsce. Uroczystość poprowadził Conrado Moreno, a na czerwonym dywanie pojawili się między innymi: Ilona Felicjańska, Natalia Przybysz, Małgorzata Pieczyńska, Joanna Moro, Dominika Łakomska, Jarosław Kret, Marcin Korcz, Kamila Kamińska, Paulina Holtz, Anna Gzyra i Anna Cieślak. Przyjrzeliśmy się z bliska stylizacjom wybranych gwiazd.

Anna Cieślak

Anna Cieślak była prawdziwą gwiazdą tego wieczoru. Aktorka postawiła na biały total look i trzeba przyznać, że prezentowała się fenomenalnie. Luźna forma garnituru pięknie kontrastowała z lejącą tkaniną, a delikatny pasek doskonale uwydatnił talię. Wieczorowy charakter stylizacji podkreślały masywne, złote kolczyki.

Anna Cieślak Fot. KAPiF

Joanna Moro

Joanna Moro mocno zainspirowała się latami 80. I wyszło jej to na dobre. Szerokie, białe spodnie to prawdziwy hit nadchodzącej wiosny, a dwurzędowa marynarka w kratę to już praktycznie klasyk. Całość uzupełniały perfekcyjnie dobrane dodatki - czarne, ponadczasowe szpilki i niewielka torebka. Pomimo oszczędności w kolorach aktorka prezentowała się bardzo stylowo i nowocześnie.

Joanna Moro Fot. KAPiF

Ilona Felicjańska

Stylizacja Ilony Felicjańskiej nie należy do udanych. Słynna modelka wyglądała niestety na przebraną, a nie ubraną. Jej look został zaczerpnięty rodem z filmów kostiumowych o minionej epoce. Sukienka midi w połączeniu z mokasynami mocno skróciła i pogrubiła nogi, a kamelowe ponczo sprawiło, że całość wyglądała po prostu ciężko. Stylizacji nie uratowała nawet torebka Chanel. Zabrakło powiewu świeżości i nowoczesności.

Ilona Felicjańska Fot. KAPiF

Więcej zdjęć z wieczoru Perfect Spa Awards 2022 w galerii.

