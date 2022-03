W geometrycznym komplecie Anne Hathaway wyglądała jak mln dolarów. Marynarka zrobiła robotę. Wow!

Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Anne Hathaway to jedna z najlepiej ubranych amerykańskich aktorek. Jej popularność zaczęła się od roli w filmie "Pamiętnik księżniczki", ale prawdziwym przebojem w kinach był film "Diabeł ubiera się u Prady". Aktorka zagrała w nim asystentkę bezwzględnej redaktor naczelnej modowego magazynu. Za rolę w filmie "Rachel wychodzi za mąż" Anne otrzymała nominację do Oscara, ale upragnioną statuetkę przyniosła jej kreacja w nowej wersji "Nędzników". Hathaway zdarzyło się nawet prowadzić oscarową galę wraz Jamesem Franco, ale ich występ został mocno skrytykowany. Obecnie aktorka zajęta jest promocją nowego serialu produkcji Apple TV+ "WeCrashed: Upadek start-upu". Z tej okazji wystąpiła w talk-show Stephena Colberta i zachwyciła fanów swoją stylizacją.

Neonowy kombinezon Anne Hathaway to strzał w dziesiątkę!

W telewizyjnym programie Anne Hathaway pojawiła się w kreacji Christophera Johna Rogersa z kolekcji Resort 2022. Aktorka postawiła na bardzo odważną stylizację. Geometryczne wzory i neonowe kolory to prawdziwy hit zbliżającej się wiosny. Szerokie spodnie z wysokim stanem nadały sylwetce doskonałych proporcji, a dopasowana góra pięknie podkreślała dekolt. Luźna marynarka narzucona na ramiona dodawała nonszalancji i sprawiała, że całość prezentowała się bardzo świeżo i lekko. Brak biżuterii i klasyczna fryzura okazały się doskonałym wyborem. Całość prezentowała się nowocześnie.

Anne Hathaway Fot. Rex Features / East News

Aktorka podczas wywiadu tłumaczyła, że kilkuletnia przerwa od aktorstwa była spowodowana macierzyństwem. Anne jest bowiem szczęśliwą mamą dwójki dzieci. Teraz wróciła jednak do zawodowych obowiązków, a w najnowszym serialu na ekranie partneruje jej Jared Leto.

