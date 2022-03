Marcin Hakiel ostro wziął się za siebie. Na siłowni nie trenował sam

Więcej o relacjach gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Marcin Hakiel kilka dni po ogłoszeniu wieści o rozstaniu zdecydował się na mocne poeksperymentowanie z wizerunkiem. Przefarbował włosy na jasny, niemal platynowy blond. Choć zmian w jego życiu nie brakuje, jedno pozostało niezmienne - zamiłowanie do aktywności fizycznej. Tym razem tancerz wybrał się na siłownię i zabrał ze sobą kogoś jeszcze.

Marcin Hakiel wyciska siódme poty na siłowni

Marcin Hakiel relacjonował wizytę na Instagramie. Najpierw były rowerki, a zaraz potem przyszła pora na ćwiczenia z kettlebellem. I tutaj zaskoczenie, bo okazało się, że tacie towarzyszy także 13-letni syn Adam, który trenował z nie mniejszym zaangażowaniem. To była jednak tylko rozgrzewka, bo ostatecznie Hakiel ćwiczył boks pod okiem trenera.

Prawie jak taniec... - napisał na InstaStories.

Warto zaznaczyć, że boks nie jest zupełnie nową aktywnością, którą zainteresował się tancerz. Już w styczniu zeszłego roku wrzucał zdjęcie w rękawicach bokserskich.

Hakiel jest zresztą miłośnikiem wielu aktywności - przede wszystkim tańca, ale i wspinaczki czy tenisa.

