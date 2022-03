Edward Miszczak komentuje marzenia Rozenek o prowadzeniu "Dzień dobry TVN". No i wszystko jasne

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na Gazeta.pl

Małgorzata Rozenek w ostatnim czasie nieoczekiwanie zakopała topór wojenny z Kubą Wojewódzkim i pojawiła się w prowadzonym przez "króla TVN" i dziennikarza Piotra Kędzierskiego podcaście. Podczas długiej rozmowy poruszyli ogromny wachlarz tematów - od wojny, przez wychowywanie dzieci, piłkę nożną, aż po dalsze plany zawodowej prowadzącej "Projektu Lady". Okazuje się, że Rozenek nie tylko chciałaby zostać prowadzącą "Dzień dobry TVN", ale wręcz jest to jedno z jej największych marzeń. Niestety raczej w tej sferze pozostanie, dopóki decyzja ta leży w gestii Edwarda Miszczaka.

Edward Miszczak komentuje kandydaturę Rozenek na prowadzącą "Dzień dobry TVN"

"Perfekcyjna pani domu", zapytana przez Wojewódzkiego o największe zawodowe ambicje, wskazała właśnie na zostanie gwiazdą TVN-owskiej śniadaniówki. Chociaż menedżer odradzał jej mówić na ten temat, Rozenek nie mogła się powstrzymać. Celebrytka przyznała, że wielokrotnie nagabywała już Miszczaka o "Dzień dobry TVN", niestety póki co bezskutecznie.

Dyrektor programowy TVN albo nie dosłyszał, albo zapomniał o prośbach Rozenek. W rozmowie z "Faktem" Edward Miszczak przyznał, że nic nie wie na temat zawodowych planów "Perfekcyjnej". Chociaż nie powiedział wprost, że to nigdy nie nastąpi, nie wydawał się szczególnie zapalony do pomysłu posadzenia jej na kanapie "Dzień dobry TVN".

Nie słyszałem o tym pomyśle, no ale każdy ma jakieś wizje siebie. Teraz najbardziej zajmuje mnie organizowanie koncertu dla Ukrainy - powiedział Miszczak "Faktowi".

Rozstrzał programów, w których brała udział Małgorzata Rozenek, jest tak ogromny, że telewizja śniadaniowa to faktycznie jedna z niewielu rzeczy, którymi się jeszcze nie zajmowała. Może Edward Miszczak jednak zmieni zdanie?

