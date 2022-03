Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl

REKLAMA

Choć o uczuciu, które połączyło Arkadiusza Milika z Agatą Sieramską, znaną w sieci pod pseudonimem Agatycze, mówiło się od dawna, zakochani dopiero w tegoroczne walentynki postanowili potwierdzić krążące od dawna plotki, publikując wspólne zdjęcie. Wygląda na to, że nabierają śmiałości w dzieleniu się ze światem chwilami we dwoje, gdyż na Instagramie piłkarza właśnie pojawiło się nowe zdjęcie z ukochaną, tym razem z Paryża.

Zobacz wideo Barbara Kurdej-Szatan poszła na randkę w ciemno. „To było przez Gadu-Gadu"

Nowe romantyczne zdjęcie Arkadiusza Milika i Agatycze. Jak je podpisał?

Przez niemal dziesięć lat Arkadiusz Milik związany był z Jessiką Ziółek. W zeszłym roku ich związek przeszedł jednak do historii, a dwa tygodnie temu była partnerka pochwaliła się w mediach społecznościowych zaręczynami z innym mężczyzną zajmującym się zawodowo piłką nożną, Miłoszem Mleczko.

Również piłkarz zagoił już rany po rozstaniu i od jakiegoś czasu plotkowano o jego nowej wybrance serca, którą okazała się influencerka Agatycze. W dniu walentynek zakochani postanowili uciąć wszelkie spekulacje i opublikowali w sieci pierwsze wspólne zdjęcie

Arkadiusz Milik reaguje na zaręczyny Jessiki Ziółek. Pozostawił wymowny komentarz

Z najnowszych instagramowych publikacji Arkadiusza i Agaty możemy wnioskować, że fotografie uwieczniające spędzone razem chwile będą już teraz normą. Para pochwaliła się ujęciami z Paryża, a piłkarz pokusił się nawet o romantyczne wyznanie:

I love when you smile.

Dobrana z nich para?

Milik skończył 28 lat. Zrobił prezent. Przelał sześciocyfrową kwotę na fundację. Wow!

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc