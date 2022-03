Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski nie są już parą od kilku miesięcy. W "M jak miłość" wciąż jednak grają zakochanych. Starają się być profesjonalni, jednak na planie rozmawiają ze sobą tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Co ciekawe, była para musi spotykać się również na scenie spektaklu "Boeing boeing". Nie tylko razem występują w przedstawieniu, ale również oboje zostali zobligowani do jego promocji.

Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska spędzają razem dużo czasu

Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska rozstali się pod koniec zeszłego roku. Według tygodnika "Rewia" przyczyną miał być brak czasu zakochanych dla siebie nawzajem. Liczne zobowiązania aktorów nie pozwalały im na pielęgnowanie miłości. Groteskowy wydaje się więc fakt, że odkąd przestali tworzyć parę, zaczęły pojawiać się służbowe propozycje, które zmuszają ich do częstego spotykania się. Teraz oboje występują w objazdowej sztuce Teatru Pozytywnego, "Boeing, boeing". Adriana Kalska na instagramowym profilu opublikowała spot spektaklu, w którym pokazuje się obok byłego partnera.

Adriana Kalska Mikołaj Roznerski instagram.com/ adriana.kalska.official

Ciężko nam powiedzieć, jak byłej parze udaje się dogadywać między próbami. Warto tutaj wspomnieć, że "Super Express" niedawno informował, że na planie "M jak miłość", gdy tylko gasną kamery, byli zakochani nie rozmawiają ze sobą i unikają siebie jak ognia.

