Dziesięcioodcinkowy serial dokumentalny "Secrets of Playboy", który przybliża biografię i dotychczas nieznane fakty z życia słynnego założyciela magazynu "Playboy" z każdym epizodem budzi coraz więcej kontrowersji. Szokującym wyznaniem postanowiła podzielić się właśnie Jennifer Saginor, będąca córką jednego z najlepszych przyjaciół, a zarazem wieloletniego lekarza magnata prasowego, Marka Saginora. Obecnie 51-letnia kobieta opowiedziała o sieci ukrytych mini rezydencjach, które miały naśladować słynną willę Hugh Hefnera. Jak twierdzi, w jednej z nich zamieszkała wraz z ojcem jako sześciolatka!

Córka przyjaciela Hugh Hefnera opowiada o ukrytych replikach willi Playboya!

W najnowszym odcinku serialu Jennifer Saginor wyznała, że znajomi Hugh Hefnera stworzyli sieć pomniejszych replik słynnej willi, które nazywali "shadow mansions". Współpracownicy i osoby z otoczenia milionera inspirując się imprezami w rezydencji Playboya, mieli zapraszać do nich młode dziewczyny, które chciały zostać aktorkami i modelkami, a następnie odurzać i wykorzystywać seksualnie.

Ludzie z kręgu Hefa próbowali naśladować to, co stworzył we własnym imperium w rezydencji Playboya. Mieli po prostu mniejsze wersje rezydencji Playboya.

Kobieta wyznaje, że dorastanie w takim otoczeniu było dla niej traumatyczne:

To było bardzo drapieżne. Te młode kobiety nie miały pojęcia, co je czeka. Dziewczyny często były wyraźnie odurzone narkotykami i nie były świadome tego, co się dzieje.

Jak twierdzi, z przerażeniem obserwowała sytuacje, w których młode kobiety od wejścia częstowane były narkotykami i niemal wlewano w nie alkohol, po to, aby następnie wykorzystać je seksualnie i szantażować upublicznieniem materiałów wideo:

Zasadniczo każdy wpływowy, bogaty mężczyzna w Los Angeles, który był na liście gości, miał możliwość "spędzenia czasu" z określonymi dziewczynami. "Spędzanie z nią czasu" to kod oznaczający "uprawianie z nią seksu". Myślę, że wiele dziewcząt pozostało w "systemie minirezydencji", ponieważ bały się, że zostaną szantażowane taśmami wideo.

"Domy cienia" czy "ukryte rezydencje" naturalnie czerpały inspirację ze słynnej willi Hugh Hefnera. Jedna ze stałych bywalczyni Playboy Mansion, Rachel Myres, skomentowała je słowami:

Mini-rezydencje były podobnymi imprezami do imprez w Playboy Mansion na mniejszą skalę. W mini-rezydencjach widziałbym tych samych facetów, których widziałbym w rezydencji Playboya.

Jak sądzicie, jakie szokujące fakty jeszcze wyjdą na wierzch?

