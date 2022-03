Więcej o życiu prywatnym gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Internauci najpierw bojkotowali program "Przez Atlantyk" z udziałem Antoniego Królikowskiego i sugerowali, że nie zamierzają z tego powodu go oglądać. Choć w przypadku "Porad na zdrady" nie poszli aż daleko, to wcale nie oznacza, że byli łagodniej nastawieni.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek opowiada, co działo się na weselu Królikowskich

Dzieci rosyjskich oligarchów. Córka Chajrowa to kwiaciarka, a syn Alekperowa?

Antoni Królikowski promuje "Porady na zdrady". W komentarzach burza

Antoni Królikowski zamieścił na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z planu filmu "Porady na zdrady", na którym pozuje z Karoliną Chapko. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki i niemal wszystkie komentarze odnosiły się do niesamowitej zbieżności tytułu filmu z sytuacją życiową aktora.

Pisali ironicznie, że jest "ojcem roku", a "zdrady wychodzą mu najlepiej". To nie wszystko:

Świetnie obsadzona rola - za dużo nie musisz grać.

Adekwatny tytuł do sytuacji życiowej!

Porady na zdrady - może pan skorzysta? Może jakieś wnioski i refleksja? Rodzina to troszkę więcej niż scenka z filmu - pisali mu.

Zasłużył sobie?

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc