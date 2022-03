Książę William zawstydził księżną Camillę publicznie. Tego się nie spodziewała

Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl

Dzień Wspólnoty Narodów jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla brytyjskiej rodziny królewskiej, a jej najważniejsi członkowie uczestniczą wówczas w nabożeństwie odbywającym się w Opactwie Westminsterskim. W tym roku zabrakło królowej Elżbiety II, a obowiązki monarchini przejął książę Karol. U jego boku stawiła się księżna Camilla, dla której było to pierwsze publiczne wystąpienie, odkąd oficjalnie ogłoszono, iż otrzyma tytuł królowej, gdy jej małżonek obejmie tron. Jak donosi źródło, na które powołuje się "Daily Mail", książę William bardzo popiera tę decyzję babci. Podczas Dnia Wspólnoty Narodów postanowił dodać księżnej Camilli nieco otuchy, a ekspert od czytania z ruchu warg odkodował, że słowa pasierba zawstydziły i zaskoczyły przyszłą królową.

Książę William zaskoczył księżną Camillę

Kamery zarejestrowały rozmowę księcia Williama z księżną Camillą. Widać było, że świetnie się ze sobą dogadują i wymienili kilka żartów. Mąż księżnej Kate w pewnym momencie objął nawet swoją macochę. Jak donosi "Daily Mail", Jacqui Press specjalizujący się w czytaniu z ruchu warg, zrozumiał, co odpowiedziała mu księżna Camiila.

Dziękuję. Cudownie. Ojej! - miała powiedzieć księciu Williamowi.

Książę William i księżna Camilla przez wiele lat nie mieli najlepszych stosunków. Niewykluczone, że wpływ miał na to fakt, iż ciągnący się przez dekady romans księcia Karola w dużym stopniu przyczynił się do rozpadu małżeństwa z księżną Dianą. "Daily Mail" informuje, że książę William początkowo bardzo sceptycznie podchodził do drugiej żony ojca i tego, jaki wpływ będzie miała na przyszłość brytyjskiej rodziny królewskiej. Z czasem jednak zaakceptował decyzję księcia Karola i zobaczył, że życie z księżną Camillą bardzo go uszczęśliwia. Choć książę William nie miał bezpośrednio wpływu na decyzję królowej Elżbiety II o przyznaniu tytułu królowej księżnej Camilli, nie jest temu przeciwny.

Inne źródło, na które powołuje się "Daily Mail", twierdzi natomiast, że sytuacja ta nie jest łatwa dla księcia Williama. Syn księżnej Diany cały czas czuje się zobligowany, aby kontynuować jej dziedzictwo i zależy mu, aby nikt nie zapomniał, w jaki sposób była traktowana przez pozostałych członków rodziny królewskiej.

