Katarzyna Cichopek po ogłoszeniu informacji o zakończeniu związku z Marcinem Hakielem rzuciła się w wir pracy. Gwiazda nie tylko występuje od ponad 20 lat w "M jak miłość", ale od jakiegoś czasu można oglądać ją również w roli prowadzącej "Pytanie na śniadanie". Oprócz tego Katarzyna prowadzi firmę z biżuterią i sprytnie wykorzystuje swoje konto na Instagramie do pomnażania majątku.

Katarzyna Cichopek to prawdziwa bizneswoman. Na tym zarabia grubą kasę

Katarzyna Cichopek wykorzystała szansę na wielką karierę, jaką otworzyła jej rola Kingi Zduńskiej w serialu "M jak Miłość". Aktorka z produkcją związana jest od 2000 roku. Na tym jednak nie kończą się jej zarobki. Od dawna plotkuje się, że gwiazda sporo zarabia na współpracy z TVP. Jednak zanim na dobre zadomowiła się na planie śniadaniówki, musiała wykazać się jako prowadząca innych programów. Widzowie z pewnością kojarzą ją z takich show jak "Sexy Mama", czy "Jak oni śpiewają".

Aktorka po opublikowaniu w mediach społecznościowych oświadczenia na jakiś czas usunęła się w cień. Po powrocie na jej Instagramie pojawił się wpis, który poświeciła reklamom firm, z którymi nawiązała współpracę. Niejednokrotnie fani zwracali jej uwagę, że profil gwiazdy zamienił się w słup reklamowy. Jednak aktorka nic sobie z tego nie robi i chętnie reklamuje kolejne produkty, dzięki czemu jej konto bankowe jest stale zasilane.

Gwiazda regularnie publikuje posty sponsorowane, a za każdy z nich może zarobić od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Na jej Instagramie można zaobserwować, że Cichopek reklamowała już pastę do zębów, produkty mleczne, kawę, ubrania, olejki CBD, a nawet stację benzynową. Osoby związane z show-biznesem niechętnie mówią o swoich zarobkach, jednak przeglądając fotografie publikowane przez aktorkę widać, że jest sowicie opłacana za swoją parę.

