Tomasz Kammel odkrył właśnie, że w Polsce cena benzyny za litr wynosi średnio 6,79 zł. Oderwany od rzeczywistości? Gdzieżby znowu. Prezenter przyznał wszak, że do tej pory nie interesował się ceną paliwa, bo ostatnio nie musiał tankować.

Najpierw zacząłem pukać się w głowę, później się za nią złapałem, następnie zacząłem zachodzi w głowę. Poszło o ceny benzyny.Ponieważ mam duży zbiornik i mało jeździłem, ostatni raz tankowałem "przed wojną". Okazało się, że za jeden bak dopłacam do starej ceny dobrze ponad 100 zł - zaczął.

Zaskakujące, ale prezenter nie przyjął narracji TVP i nie obarczył za całe zło świata Donalda Tuska. Przyznał natomiast, że na obecne ceny benzyny ma wpływ tocząca się w Ukrainie wojna. Nie ma jednak tego złego, bo Kammel, płacąc za benzynę, "poczuł się zainspirowany". Szybko wymyślił, gdzie zarówno on jak i przeciętny Kowalski mogą szukać oszczędności. Miał aż cztery pomysły.

Potem zainspirowany ceną benzyny zacząłem myśleć, na czym można w trudnych czasach oszczędzać (...) Na dzień dobry znalazłem cztery źródła.

Prezenter podał, że wystarczy zadzwonić do banku, a ten na pewno obniży koszty za usługi bankowe. Po drugie, wystarczy poszukać lepszych ofert za internet, telewizję i telefon komórkowy. Po trzecie, trzeba pić kawę w domu, a nie na mieście. I ostatnie - anulować subskrypcję nieużywanych aplikacji.

Ja anulowałem nieużywane apki do obrabiania zdjęć, serwisy streamingowe opłacane dla jednego serialu, który już dawno obejrzałem itd. Szkoda pieniędzy. Po podliczeniu całości wyszło mi 110 złotych miesięcznie, co w całym roku daje 1320 peelenów - chwalił się.

Prezenter był też ciekawy, gdzie jego fani szukają oszczędności.

