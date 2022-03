Więcej informacji i ciekawostek z życia zagranicznych gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Eminem nie lubi w wywiadach mówić o życiu prywatnym. Zdecydowanie więcej możemy dowiedzieć się z jego piosenek. W nich autor potrafi być szczery do bólu. W starszych utworach chętnie opowiadał o skomplikowanych relacjach z córką Hailie, która jest już dorosła. 26-latka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio pod jej zdjęciem internauci dopatrywali się podobieństwa do rapera.

Córka Eminema jest do niego uderzająco podobna

Hailie Jade Mathers na Instagramie obserwuje aż 2,6 miliona użytkowników. Na jej profilu pojawiają się zdjęcia z bajecznych podróży i spotkań z przyjaciółmi. Nie brakuje też wielu selfie wykonanych w luksusowym domu. Tego rodzaju post influencerka udostępniła w poniedziałek. Na fotografii widzimy ją, jak pozuje we wzorzystym gorsecie, a na szyi ma złoty naszyjnik.

Pod postem pojawiła się masa komentarzy. Internauci zwrócili uwagę na uderzające podobieństwo Hailie do ojca.

Jesteś niemożliwie podobna do ojca.

Bardziej przypominasz mamę czy tatę?

Czy twoje dzieci też będą klonować?

Eminem jest obecnie singlem. Był dwukrotnie żonaty z Kimberley Anne Scott. Para wzięła ślub w 1999 roku. Dwa lata później doszło do rozwodu. Ponownie pobrali się w 2006 roku, jednak jeszcze w tym samym roku zaczęli rozwiązywać małżeństwo. Owocem ich związku jest Hailie.

