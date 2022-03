Więcej o relacjach gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Do tego, że Joanna Opozda została mamą, internauci zdążyli się już przyzwyczaić. Większe zainteresowanie budzi relacja miłosna z Antkiem Królikowskim. Pojawiają się pytania, czy wciąż są razem, a jeśli nie, to dlaczego. Spekulacje nie milkną, bo para konsekwentnie nie zabiera głosu, a brak wspólnych zdjęć może jasno wskazywać, że nie dzieje się dobrze. Nowy post na Instagramie pozwala jednak myśleć, że jest coraz lepiej.

Joanna Opozda zasypia z synem

Choć przed porodem Joanna Opozda była mało aktywna w social mediach, teraz stara się to naprawić. Co jakiś czas publikuje urocze materiały wideo czy zdjęcia z synem. Do takich należy to ostatnie. We wtorek na jej koncie pojawiło się ujęcie, na którym świeżo upieczona mama tuli małego Vincenta do snu, a na jej twarzy widać szeroki, choć nieśmiały uśmiech.

Mamy nadzieję, że w życiu aktorki wszystko zaczyna się układać. Życzymy powodzenia!

