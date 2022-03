Więcej informacji ze świata gwiazd znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones są jedną z nielicznych par światowego show-biznesu, która trwa razem przez lata. Małżeństwo aktorów przetrwało już 22 lata i było uważane za idealne. Najnowsze informacje mogą wskazywać jednak na coś innego. Plotek nie rozwiał nawet ostatni post aktorki na Instagramie, w którym wspiera męża.

Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones się rozwodzą? Zaskakujące doniesienia. Sprzedali wspólne mieszkanie

Catherine Zeta-Jones ostatnie tygodnie spędza z dala od rodziny. Wyjechała do Rumunii, gdzie bierze udział w nagraniach do nowej adaptacji "Rodziny Adamsów". Jak donosi magazyn "New Idea", długie rozstania nie służą związkowi, ponieważ Michael Douglas podobno jest bardzo zaborczy i źle znosi rozłąki.

Czas rozłąki nie był dobry dla Catherine i Michaela. Michael jest typem mężczyzny, który chce mieć żonę blisko siebie, więc ta odległość spowodowała między nimi napięcie. Już wcześniej byli na krawędzi, więc czas pokaże, czy wyjdą z tego bez szwanku - donosi informator magazynu.

Para miała także sprzedać wspólny apartament w Nowym Jorku. Aktorzy wystawili także na sprzedaż dom na Majorce, lecz ostatecznie się wycofali. Catherine Zeta-Jones nie towarzyszyła także mężowi podczas gali rozdania nagród Gildii Aktorów Ekranowych. Michael Douglas był nominowany za serial "The Kominsky Method". Jednak u jego boku zamiast żony pojawił się syn.

Michael został nominowany do nagrody, a jego syn nie wydawał się specjalnie zachwycony, że musi mu towarzyszyć. Catherine uwielbia brylować na czerwonym dywanie. To do niej niepodobne, że jej tu nie ma - czytamy w "New Idea".

Aktorka zamieściła post na Instagramie, w którym pochwaliła się sukcesem męża i napisała, że jest z niego dumna, lecz to nie uciszyło plotek. Wręcz przeciwnie - niektórzy odebrali wpis za wymuszony i na pokaz. Doniesienia o rozstaniu pary pojawiają się w mediach co jakiś czas. Do tej pory aktorzy udowadniali, że były to tylko plotki. Na instagramowym profilu Zety-Jones można znaleźć wspólne zdjęcia z ostatnich tygodni, w tym z okazji walentynek. Jednak, gdyby zdecydowali się na rozwód, będzie to jeden z najdroższych wśród gwiazd.

Małżonkowie zawarli ze sobą specjalną umowę sporządzoną przed ślubem. Zgodnie z jej zapisami, Catherine Zeta-Jones będzie mogła liczyć na pięć milionów dolarów oraz 2,8 miliona dolarów za każdy rok małżeństwa! To oznacza, że w tej chwili zgarnęłaby 61,6 miliona dolarów. Umowa została zawarta na życzenie aktorki, ponieważ miała pewne obawy w związku z tym, że jej mąż w przeszłości miał wiele kobiet. Taki podział nie będzie problemem, ponieważ dwa lata temu majątek Douglasa wyceniono na 300 milionów dolarów.