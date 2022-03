Więcej na temat gwiazd polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka pobrali się w 2018 roku, a nim stanęli na ślubnym kobiercu, spotykali się cztery lata. Para może pochwalić się wiec całkiem niezłym stażem. Nic w tym dziwnego, że fani mają ich za jedno z najlepiej dobranych małżeństw polskiego show-biznesu. Oboje mają też duże poczucie humoru. Czy jednak ostatni żart modelki spodoba się przystojnemu muzykowi? W końcu Krupińska żartowała z jego aparycji.

Paulina Krupińska żartuje sobie z siwych włosów męża

Paulina Krupińska w rozmowie z reporterem "Faktu" zachwycała się formą męża. Przyznała, że Sebastian Karpiel-Bułecka jest w formie życia.

Sebastian świetnie teraz wygląda, pandemia wymusiła na nim więcej treningów sportowych. Ma już też siwe włosy na brodzie, ale nie przeszkadza mi to - opowiadała.

Przyznała też, że muzyk ostatnio mniej koncertuje, co ma również swoje plusy. Góral przez to mniej się stresuje i nie narzeka tak często na kontuzje. W pewnym momencie powrócił jednak wątek jego siwych włosów.

Mało ma siwych włosów. Na brodzie tak, ale na głowie ma może ze trzy na krzyż. Ja mam więcej – mówiła prezenterka "Dzień dobry TVN.

Masz faceta z siwizną – podsumował dziennikarz.

Dziadka – śmiała się Krupińska.

Oj Karpiel-Bułecka może śmiać się troszkę mniej z tego żartu.

