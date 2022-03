Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Sandra Bullock to amerykańska aktorka, producentka filmowa, reżyserka i scenarzystka. Światową sławę przyniosła jej rola w "Speed: Niebezpieczna prędkość". Sporym sukcesem cieszyły się także jej występy w takich filmach jak: "Ja cię kocham, a ty śpisz", "Miss Agent" czy "Narzeczony mimo woli". W 2010 roku Bullock otrzymała Oscara za pierwszoplanową kreację w filmie "Wielki Mike". Cztery lata później dostała oscarową nominację za "Grawitację". Teraz 57-letnia aktorka postanowiła zrezygnować z kariery filmowej i więcej czasu poświęcić swoim dzieciom. O wszystkim poinformowała na konferencji prasowej promującej jej najnowszy film "Zaginione miasto".

Zobacz wideo "Zaginione miasto" obiecuje zabawę i igranie z konwencjami. W obsadzie znaleźli się Sandra Bullock, Daniel Radcliffe i Channig Tatum [ZWIASTUN]

Sandra Bullock: "Chcę poświęcić trochę czasu na bycie mamą"

Sandra Bullock adoptowała aktualnie 12-letniego Louisa i 10-letnią Lailę. To właśnie wychowywaniem dzieci chce się teraz zająć hollywoodzka gwiazda. Bullock zapowiedziała jednak, że nie żegna się na dobre ze swoim zawodem, a robi jedynie dłuższą przerwę. Aktorka zapewnia, że kiedyś wróci.

Nie wiem kiedy. Prawdopodobnie, gdy moje dzieci będą miały 16-17 lat.

Sandra Bullock rozwiodła się z mężem przez jego zdrady. Po latach James atakuje. "Wzruszacie się jakąś aktorką, a tak naprawdę..."

Na razie jednak gwiazda zajęta jest promowaniem swojej najnowszej komedii "Zaginione miasto". Film opowiada historię pisarki, która zostaje uprowadzona wraz z modelem z okładki jej książki. Porwanie okazuje się ich przygodą życia. W produkcji, obok Sandry Bullock, udział wzięli także: Channig Tatum, Daniel Radcliffe i Brad Pitt.

Keanu Reeves stale zaskakiwał Sandrę Bullock romantycznymi gestami. Wiemy, czemu nie zostali parą

Przy okazji jednego z telewizyjnych wywiadów Bullock pojawiła się w Nowym Jorku. Aktorka postawiła na bardzo nowoczesną stylizację. Szerokie spodnie w pionowe pasy optycznie wydłużyły jej sylwetkę, a oversize'owa marynarka w męskim stylu dodała nonszalancji. Całość dopełnił niezwykle modny crop top, który uwydatnił perfekcyjnie wyćwiczone mięśnie brzucha. Brak biżuterii i delikatny makijaż doskonale współgrały z całym lookiem. Trzeba przyznać, że stylizacja Sandry to prawdziwy strzał w dziesiątkę!

Sandra Bullock Fot. Cover Images/ East News

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc