Anna Lewandowska skróciła włosy! Aż trudno uwierzyć, że to jej naturalne

Anna Lewandowska dba nie tylko o ciało, ale przykłada ogromną uwagę do wyglądu. Wszystko wskazuje na to, że jej konikiem są włosy. Trenerka sumiennie przykłada się do ich pielęgnacji i regularnie odwiedza salon fryzjerski. Na Instagramie pochwaliła się wiosenną metamorfozą.

7 Fot. Instagram/ annalewandowskahpba Otwórz galerię Na Gazeta.pl