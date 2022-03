Więcej na temat brytyjskiej monarchii znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Od dawna wiadomo, że brytyjska królowa wprost przepada za zwierzętami. Do jej ulubieńców należą zwłaszcza konie i psy. Czworonożni przyjaciele są traktowani przez Elżbietę jak członkowie rodziny. Monarchini uwielbia spędzać z nimi czas i chodzić na długie spacery. Niestety, wszystko wskazuje na to, że jedna z jej ulubionych czynności została już wykreślona z grafiku.

Pogarszający się stan zdrowia Elżbiety II wyklucza spacery z ukochanymi psami

Brytyjskie media donoszą, że królowa nie będzie już mogła udawać się na spacery ze swoimi psami rasy corgi. Wszystko z powodu podeszłego wieku władczyni, która w tym roku będzie obchodzić 96. urodziny. Od jakiegoś czasu dużo mówi się o pogarszającym się zdrowiu Jej Królewskiej Mości. Trzeba też podkreślić, że ostatnie miesiące nie były dla niej zbyt łaskawe. Śmierć księcia Filipa, medialne afery wokół księcia Andrzeja oraz Harry'ego i Meghan, a także zakażenie koronawirusem - to wszystko z pewnością zostawiło swój ślad na zdrowiu sędziwej królowej.

Królowa Elżbieta II wybrała się na spacer z rodziną. To pierwsze wyjście po chorobie

Warto dodać, że Elżbieta II posiadała w swoim życiu ponad 30 psów rasy corgi. Teraz to jednak doradcy królowej zabierają jej ukochane psiaki na codzienne spacery. Królowa posłuchała także rad lekarzy i ostatecznie zrezygnowała ze spożywania alkoholu czy też jazdy konnej. Jednak to, że nie może już chodzić na spacery ze swoimi pupilami, jest dla niej wyjątkowo bolesne.

Elżbieta nie wzięła także osobiście udziału w obchodach Dnia Wspólnoty Narodów, ale opublikowała treść swojej przemowy skierowanej do ludu.

W roku mojego Platynowego Jubileuszu z przyjemnością odnowiłam obietnicę, którą złożyłam w 1947 roku, że moje życie zawsze będzie poświęcone służbie.

Elżbieta II wielką nieobecną podczas uroczystości państwowych

