Dla wielu zaskoczeniem było, że Małgorzata Rozenek-Majdan zgodziła się przyjąć zaproszenie do podcastu "WojewódzkiKędzierski". Gwiazda przecież przez lata była skonfliktowana z Kubą Wojewódzkim, a ich medialna wojna zaprowadziła ich nawet na salę sądową. Ostatecznie jednak udział Małgorzaty Rozenek w nowym show Onetu miał bardzo sympatyczny wydźwięk. Dziennikarz zdobył się nawet na wyznanie, że "jest gotów przeprosić, patrząc prosto w oczy" za sytuację sprzed lat. Z kolei "Perfekcyjna" zapewniała, że rozumie jego czyny wynikające z miłości i obrony byłej partnerki. W podcaście poruszono wiele kwestii: od wojny w Ukrainie, przez wspomnienia z młodości, aż po realia panujące we współczesnych mediach. Małgorzata Rozenek-Majdan poczuła się na tyle komfortowo, że postanowiła zdradzić okoliczności, w jakich jej przyszły mąż poznał jej synów i ojca.

Radosław Majdan na pierwsze spotkanie z synami Małgorzaty Rozenek zabrał rękawice bramkarskie

Gwiazda zdradziła, że jedną z jej największych obaw przed zaangażowaniem się w nowy związek była kwestia zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności jej synom. Małgorzata przyznała, że nie planowała wcześniej rozstania z ojcem dzieci, Jackiem Rozenkiem. Ostatecznie jednak Radosław Majdan stanął na wysokości zadania i sprostał jej oczekiwaniom.

Bardzo nam zależało na tym, żeby spotkać się na neutralnym gruncie, większa liczba osób, u moich przyjaciół w domu. Radosław przyniósł rękawice bramkarskie - to był jeszcze ten czas, że nie było wiadomo, że na pewno nie chcą grać w piłkę. Mój Tadeusz powiedział do Radosława: ale masz fajne tatuaże...

Kuba Wojewódzki dopytywał także, jak wyglądało pierwsze spotkanie Radosława Majdana z przyszłym teściem. Małgorzata Rozenek ujawniła, że największe emocje wówczas towarzyszyły właśnie jej. Panowie natomiast bardzo się starali i szybko zaczęli mówić sobie po imieniu. Szczególny wydźwięk miały słowa, które ojciec Małgorzaty rzucił do jej przyszłego męża.

Bądź tego wart.

Celebrytka podkreśliła, że Radosław Majdan nigdy nie złamał danego słowa i nie zawiódł swojego teścia.

