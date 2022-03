Więcej ciekawych newsów na temat gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Agnieszka Woźniak-Starak jako prowadząca "Dzień Dobry TVN" przyzwyczaiła się już do wczesnego wstawania. Dziennikarka zaczyna dzień o czwartej rano i nie ukrywa, że lubi poranne pobudki, bo ma wtedy czas dla siebie. Gwiazda ma gromadkę psów, z którymi regularnie spaceruje, ale oprócz tego nie zapomina o innych aktywnościach fizycznych. W najnowszym wywiadzie wyznała, że to Anna Lewandowska zaraziła ją miłością do sportu. Przy okazji dodała, że podziwia trenerkę.

Agnieszka Woźniak-Starak podziwia Lewandowską. To ona zaraziła ją miłością do sportu

Agnieszka Woźniak-Starak wyznała, że lubi zdrowo żyć, bo to ma dobry wpływ na jej samopoczucie. Dziennikarka ostatnio częściej wyjeżdża w Tatry, gdzie spędza czas bardzo aktywnie, chodząc po górach. W rozmowie z "Faktem" opowiedziała o podejściu do aktywności fizycznej i przyznała, że Anna Lewandowska na tej płaszczyźnie odegrała w jej życiu bardzo ważną rolę.

Jeździłam na obozy Ani i absolutnie miała wpływ na to, że teraz jestem aktywna sportowo - przyznała dziennikarka.

Wykorzystała okazję, by podkreślić, że ceni trenerkę i podziwia jej zapał do pracy.

Podziwiam ją, bo jest bardzo pracowitą dziewczyną. Nie jest tylko żoną swojego męża, ale pracuje na swój sukces, ma bardzo dużo pomysłów. Ma dwójkę dzieci, niejeden biznes, spełnia się na tych polach i bardzo mi się to podoba - dodała.

Dziennikarka może poszczycić się zgrabną sylwetką, a fani niejednokrotnie zwracali uwagę w komentarzach, że ma figurę jak prawdziwa modelka. Jak widać, nie trzeba katować się godzinami na siłowni, by zadbać o odpowiednią dawkę aktywności fizycznej.

