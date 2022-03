W "M jak miłość" grała Natalkę. Teraz Marcjanna Lelek wraca do telewizji. Ale ma formę!

Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Marcjanny Lelek z pewnością nie trzeba przedstawiać zagorzałym fanom serialu "M jak miłośc". Telenowela o perypetiach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków była dla ośmioletniej Marcjanny przepustką do kariery aktorskiej. W "M jak miłość" przez blisko 20 lat wcielała się w rolę Natalki - adoptowaną córkę Hanki (Małgorzata Kożuchowska) i Marka (Kacper Kuszewski). Swoją przygodę z produkcją Telewizji Polskiej postanowiła jednak zakończyć w 2020 roku. Marzeniem Marcjanny okazały się bowiem studia na wydziale reżyserii w Szkole Filmowej w Łodzi. Fani jej talentu mogą się jednak cieszyć, ponieważ młoda aktorka postanowiła na moment wrócić do telewizji. Marcjanna Lelek pojawi się w jednym z odcinków "Ninja Warrior".

Marcjanna Lelek zmierzy się z torem przeszkód w "Ninja Warrior"

Marcjannę czeka prawdziwe wyzwanie, ponieważ będzie musiała zmierzyć się z wyjątkowo wymagającym torem przeszkód. Wszystko na oczach milionowej widowni. Program "Ninja Warrior" jest emitowany przez telewizję Polsat od 2019 roku i jest oparty na japońskim formacie o takim samym tytule. Oprócz zwykłych uczestników w programie pojawiają się także osoby znane z show-biznesu.

Marcjanna Lelek pokaże się w reality show w zupełnie nowej odsłonie, ale zapewne ułatwieniem będzie fakt, że aktorka od kilku lat trenuje wspinaczkę. Gwiazda nie ukrywa emocji, które towarzyszą jej w związku z udziałem w programie.

Jestem super podekscytowana, że mogę zmierzyć się z tym torem. I trzymajcie za mnie kciuki, bo jednak trochę się boję.

Marcjanna Lelek wraca do tv screen IG

Trzymamy kciuki za Marcjannę i przyznajemy, że w sportowym stroju wyjątkowo jej do twarzy.

