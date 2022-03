Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

Informacja o rozstaniu, jaką Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel przekazali za pośrednictwem swoich kont na Instagramie w miniony piątek, zelektryzowała media. Związek pary uchodził za wyjątkowo udany i nawet najbliższe osoby z otoczenia miały być przekonane, że dawne nieporozumienia między małżonkami to zamierzchła przeszłość. Do grona znajomych, którzy nie kryją zaskoczenia takim obrotem spraw, jest nie tylko ekipa "Pytanie na śniadanie", do której od września 2020 roku Kasia dołączyła, ale także obsada "M jak miłość".

Nikt nie wiedział o kryzysie w małżeństwie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela? Znajomi aktorki zaskoczeni obrotem sprawy

Nagła decyzja o rozstaniu aktorki z tancerzem spotkała się z ogromnym zdziwieniem fanów gwiazdorskiej pary. Mimo wszystko Katarzyna Cichopek już wróciła do pracy i tryskała energią na planie dwójkowej śniadaniówki, śmiejąc się od ucha do ucha.

Katarzyna Cichopek wróciła do pracy. Z uśmiechem opuściła studio TVP

Obserwując zdjęcia i relacje publikowane w mediach społecznościowych absolutnie nic nie wskazywało na to, by między małżonkami działo się coś niepokojącego. Być może dlatego żadnej z osób z otoczenia pary nie przyszło do głowy, że ta boryka się z poważnym kryzysem. W rozmowie z "Super Expressem" osoba z produkcji "Pytania na śniadanie" zdradziła, że wszyscy byli równie zaskoczeni piątkowym oświadczeniem:

O niczym nie wiedzieliśmy. Dla wszystkich w redakcji to był szok!

W podobnym tonie wypowiadają się współpracownicy Katarzyny Cichopek z planu "M jak Miłość", w którym od ponad 20 lat wciela się w rolę Kingi Zduńskiej:

Zazwyczaj na planie aktorzy rozmawiają o swoim życiu prywatnym, uprzedzają o zmianach, a tutaj było pełne zaskoczenie. Kasia zachowuje się jak prawdziwa profesjonalistka. W poniedziałek zjawiła się w pracy, była pełna optymizmu, nie dało się po niej wyczuć smutku, była przygotowana do roli.

Jeśli wierzyć doniesieniom, żadne z małżonków nie złożyło jeszcze papierów rozwodowych, więc może jeszcze nie wszystko stracone.

Cichopek wraca cała w reklamach. Tymi spodniami nie zachęci do zakupów

Trzymacie za nich kciuki?

