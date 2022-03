Więcej o prywatnych relacjach gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Od kiedy Joanna Opozda została mamą, jest znacznie mniej aktywna w mediach społecznościowych. Aktorka skupia się teraz na macierzyństwie i każdą chwilę poświęca synowi. Gwiazda od czasu porodu jest na świeczniku. Wszystko za sprawą głośnego rozstania z Antkiem Królikowskim. Para oficjalnie niczego nie potwierdziła, jednak wszystko wskazuje na to, że ich związek przeszedł do historii. Na jaw wyszło, że gdy ciężarna aktorka przygotowywała się do narodzin syna, aktor miał zdradzić ją z sąsiadką.

Zamślona Joanna Opozda na spacerze z Vincentem

Joanna Opozda została przyłapana przez fotoreporterów na wiosennym spacerze z synem. Aktorka tego dnia postawiła na długi płaszcz w kratę, pod który założyła wygodną beżową sukienkę. Zestaw uzupełniła czarnymi botkami od Louis Vuitton, za które trzeba zapłacić ok. siedmiu tysięcy złotych i beżową kopertówką na złotych łańcuszku od Yves Saint Laurent.

Przed porodem Joanna relacjonowała na InstaStories postępy w szykowaniu wyprawki dla syna. Na pierwszy spacer z Vincentem wybrała wózek od popularnej wśród gwiazd marki. W podobny model zainwestowała Anna Lewandowska czy Marina Łuczenko-Szczęsna. Mowa o wózku dla dzieci marki Cybex, który kosztuje kilka tysięcy złotych.

Gwiazda na zrobionych przez fotoreporterów zdjęciach wyglądała na smutną. Podczas spaceru z poważną miną rozmawiała przez telefon, jednak zdobyła się na to, by udokumentować telefonem pierwszy spacer z synem.

Nie można odmówić jej tego, że chwilę po porodzie wygląda świetnie i mamy nadzieję, że czuje się równie dobrze.

