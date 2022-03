Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Cleo jest jedną z najbardziej lubianych wokalistek pop w naszym kraju. Jej popularność zaczęła się od hitu "My Słowianie", który wyprodukowała z Donatanem. To właśnie z tym utworem reprezentowała Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji w Kopenhadze, gdzie ostatecznie zajęła w finale 14. miejsce. Od tamtego czasu stała się prawdziwą idolką, zwłaszcza wśród młodszych słuchaczy, a jej piosenki takie jak: "Łowcy gwiazd", "Dom" czy "Za krokiem krok" podbiły radiowe listy przebojów. Od czterech edycji Cleo jest także jurorką w talent-show "The Voice Kids". Nic więc dziwnego, że na Instagramie śledzi ją prawie milion użytkowników. Ostatnio postanowiła pokazać się fanom w nowej fryzurze.

Cleo zachwyca w rozpuszczonych włosach

Przez lata muzycznej kariery Cleo przyzwyczaiła nas do charakterystycznego wizerunku. Najczęściej widzimy ją w kolorowych i bardzo wyrazistych kreacjach, mocnym makijażu i włosach spiętych w kuc, bądź też zaplecionych w warkocza. Wokalistka postanowiła jednak, na prośbę fanów, pokazać się w rozpuszczonych włosach. Wstawiła zdjęcie na Instagram ze specjalną dedykacją dla wielbicieli.

Trzeba przyznać, że w nieco innym wydaniu Cleo prezentuje się bardzo efektownie. Uwagę zwrócił także manicure. Delikatny, cielisto-różowy kolor paznokci jest po prostu idealny na wiosnę. Z pewnością sprawdzi się do wielu stylizacji, a dodatkowo wyszczupla dłonie. Obserwatorzy wprost obsypali swoją idolkę komplementami pod zdjęciem. Przy okazji podzielili się też swoimi emocjami i spostrzeżeniami po kolejnym odcinku programu "The Voice Kids" z udziałem Cleo.

