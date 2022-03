Więcej na temat monarchów znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl.

12 marca Królowa Letizia i król Filip odwiedzili La Palmę na Wyspach Kanaryjskich, aby podczas ceremonii oddać hołd mieszkańcom dotkniętym ubiegłoroczną erupcją wulkanu Cumbre Vieja. Letizia często zachwyca stylizacjami i podobnie stało się tym razem. Na tę okazję wybrała garnitur w jednym z najmodniejszych odcieni sezonu. Po raz kolejny udowodniła, że stylizacją można podkreślić solidarność z odwiedzanym miejscem.

Królowa Letizia w pastelowym garniturze. Koronkowy top zawierał ukrytą wiadomość

Królowa Letizia nie kombinuje ze stylizacjami. Mimo klasycznych krojów zawsze wygląda elegancko i schludnie. Po przyjeździe na wyspę hiszpańscy monarchowie przechadzali się ulicami Santa Cruz de La Palma, zatrzymując się w lokalnych sklepach i pozując do zdjęć z mieszkańcami. W dalszej części dnia arystokraci wzięli udział w ceremonii, podczas której wręczyli Medale Zasługi dla Ochrony Ludności. Gospodarzem uroczystości było Muzeum Wyspy La Palma, które mieści się w murach klasztoru św. Franciszka - jednego z najstarszych budynków na wyspie.

Królowa Letizia w pastelowym garniturze. Całość popsuł koronkowy top Fot. East News

Żona króla Filipa VI Burbona postawiła tego dnia na jeden przewodni kolor. Miała na sobie lawendowy garnitur marki Bleis Madrid, który zestawiła ze szpilkami i małą kopertówką w pasującym odcieniu. Największą uwagę skupiła na sobie koronkowa bluzka, która niekoniecznie współgrała z całością, ale niosła za sobą ukryty przekaz. Królowa zdecydowała się ręcznie haftowany model od lokalnej marki Pomeline. W ten sposób pokazała, że całym sercem jest z mieszkańcami, którzy po erupcji wulkanu odbudowywali wyspę.

Jak podoba się wam królowa Letizia w takiej stylizacji? W damskich garniturach zawsze prezentuje się nienagannie. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

