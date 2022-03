Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

Grzegorz Bardowski to właściciel gospodarstwa z Uniejowic, znany z programu "Rolnik szuka żony". Wziął udział w drugiej edycji programu i bez wątpienia jest jednym z największych wygranych formatu, gdyż to właśnie dzięki niemu poznał wybrankę, z którą obecnie są już małżeństwem z sześcioletnim stażem i dwójką dzieci.

Dzięki popularności zdobytej za sprawą telewizyjnego show para prężnie stara się wykorzystywać swoje pięć minut i stale nawiązuje nowe współprace, nad czym pieczę sprawuje żona rolnika. Wygląda na to, że oboje mają głowy pełne pomysłów, gdyż przedsiębiorcze małżeństwo postanowiło zaprezentować nowy biznes.

"Rolnik szuka żony". Anna i Grzegorz Bardowscy mają nowy pomysł na biznes

Dzięki udziałowi w programie o charakterze matrymonialnym rolnikowi udało się zdobyć nie tylko żonę, ale także prawie 50 tysięcy obserwujących go osób na Instagramie. Za pośrednictwem portalu, ale także innych mediów społecznościowych jak Facebooka i YouTube, Bardowscy dzielą się z fanami ujęciami z codziennego życia oraz promują biznes.

Na stronie internetowej założonego przez nich sklepu właśnie pojawiła się zapowiedź nowego produktu - soku o pojemności 3 litrów w cenie 27 złotych, w którym znajduje się 6 kg owoców. W opisie możemy przeczytać:

Buraki pochodzą z naszego gospodarstwa. Sok został wytłoczony na zimno u naszego znajomego Adriana, który od wielu lat prowadzi gospodarstwo owocowo-warzywne. Napój został umieszczony w worku z kranikiem, następnie trafił do kartonowego opakowania (zaprojektowanego z udziałem naszego synka Janka). Nasz sok nie był niczym dosładzany.

Oprócz napoju, w ofercie znaleźć można książkę dla dzieci napisaną przez Annę o tytule "Skarby wsi", w której wedle opisu w prosty sposób pokazane jest życie na gospodarstwie i praca rolnika.

Skusicie się?

