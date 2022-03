Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

W piątek 11 marca na fanów Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela spadła poruszająca wiadomość. Małżonkowie, którzy na ślubnym kobiercu stanęli 14 lat temu, zdecydowali się zakończyć związek. Oficjalne oświadczenia pojawiły się na ich instagramowych profilach. Aktorka i tancerz przekazali również, że nie będą komentować powodów decyzji, a także poprosili o uszanowanie prywatności ze względu na dzieci. Cichopek i Hakiel, odkąd poznali się w "Tańcu z gwiazdami", uchodzili za idealnie zgraną parę, a później za perfekcyjne małżeństwo. Na sielankowych zdjęciach i relacjach zamieszczanych na Instagramie trudno było dopatrzeć się oznak kryzysu, dlatego informacja o tym, że zdecydowali się na separację, zszokowała ich fanów.

Katarzyna Cichopek wychodzi ze studia "Pytania na śniadanie"

Cichopek przez weekend dała sobie czas na odpoczynek i zapewne odcięcie się od lawiny komentarzy, domysłów i pytań, którymi zarzucili ją internauci. Profesjonalizm nie pozwolił jej jednak na długie leniuchowanie, bo już w poniedziałek 14 marca wróciła do pracy w programie śniadaniowym. Na zdjęciach widać, jak uśmiechnięta wychodzi ze studia "Pytania na śniadanie" ubrana w biały golf i dżinsowy komplet z ćwiekami. Stylizację dopełniła białą torbą przewieszoną przez ramię i butami sportowymi również w białym kolorze.

Katarzyna Cichopek po weekendowej przerwie wróciła także do mediów społecznościowych. Aktorka w jednym krótkim zdaniu podziękowała wszystkim za wsparcie.

Wracam do was. Dziękuję, że jesteście - napisała na Instagramie.

Już we wtorek na relacji można było zobaczyć także krótki film Cichopek, która zaprasza widzów "Pytania na śniadanie" przed telewizory. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poznali się podczas drugiej edycji "Tańca z gwiazdami" w 2006 roku. Dwa lata później stanęli na ślubnym kobiercu w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Choć długo próbowali ukryć ślub w tajemnicy, informacja przedostała się do wiadomości publicznej i stała ogromnym wydarzeniem medialnym. Przez lata aktorka i tancerz byli jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych par polskiego show-biznesu. Cichopek i Hakiel doczekali się dwójki dzieci - syna Adama i córki Heleny.

