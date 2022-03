Millie Bobbie Brown i syn Jona Bon Joviego RAZEM na czerwonym dywanie. To ich debiut jako pary!

Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zadebiutowali jako para podczas gali BAFTA 2022. Plotki o tym, że gwiazda serialu "Stranger Things" oraz syn założyciela legendarnej grupy rockowej Jona Bon Joviego mają się ku sobie, po raz pierwszy pojawiły się w czerwcu ubiegłego roku.

Millie Bobby Brown jest w związku z synem Jona Bon Joviego. Podobny do taty?

To wtedy w sieci pojawiło się pierwsze wspólne zdjęcie tej dwójki, które Jake opatrzył podpisem "bff <3", czyli "best friends forever", co w tłumaczeniu oznacza "najlepsi przyjaciele na zawsze". Teraz postanowili zaprezentować się na czerwonym dywanie już jako para.

Galla BAFTA 2022: Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi pierwszy raz jako para

O relacji aktorki z synem popularnego muzyka mówiło się od wielu miesięcy. Pomimo że oboje od czasu do czasu wrzucali do mediów społecznościowych wspólne zdjęcia, paparazzi zaś udało się przyłapać dwójkę zakochanych na spacerowaniu po Nowym Jorku, trzymających się za rękę, żadne z nich wprost nie wypowiadało się na temat łączącego ich uczucia.

Nagrody BAFTA 2022 #David Fisher/Shutterstock for BAFTA / Rex Features/East News

Sytuacja zmieniła się podczas uroczystości wręczenia nagród Brytyjskiej Akademii Sztuki Filmowej i Telewizyjnej (BAFTA), która odbyła się po raz 75. To z tej okazji Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi postanowili zadebiutować oficjalnie jako para.

Nagrody BAFTA 2022 %Anthony Harvey/Shutterstock for BAFTA / Rex Features/East News

Młodziutka aktorka zaprezentowała się w czarnej sukience Louis Vuitton ze sporym dekoltem i trenem. Syn gwiazdy rocka wybrał z kolei dłuższą marynarkę, do której przyczepił przypinkę, wyrażającą solidarność z Ukrainą, a także czarną muchę.

