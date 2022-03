Więcej aktualnych informacji znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Juan Carlos Escotet Alviarez zginął tragicznie podczas wypoczynku z narzeczoną. Oboje wypłynęli łodzią, by wziąć udział w turnieju wędkarskim. Niestety, doszło do nieszczęśliwego wypadku. Ukochana biznesmena wypadła za burtę. Mężczyzna od razu rzucił się na ratunek, wskakując do wody. Chwilę później okazało się, że nie przeżył.

Syn miliardera zginął, ratując narzeczoną. Jego ukochana wypadła za burtę łodzi

Do zdarzenia doszło 12 marca. To miało być przyjemne popołudnie spędzone we dwoje. Jak podają zachodnie media, Escotet Alviarez wypłynął łodzią, biorąc udział w mistrzostwach wędkarskich organizowanych na Florida Keys, na południe od Miami. Para była ok. dziesięć kilometrów od brzegu. Nie wiadomo, co się stało, ale narzeczona biznesmena wpadła do wody. Mężczyzna wskoczył za nią. Niestety, został ranny, okaleczyła go śruba napędowa łodzi i zmarł w wyniku doznanych obrażeń. Jego ukochana uderzyła się w głowę i niewiele pamiętała z całej sytuacji, lecz ostatecznie wyszła z tego bez szwanku.

Śmierć Alviareza potwierdziła pozarządowa Narodowa Organizacja Ratownictwa Morskiego i Bezpieczeństwa Przestrzeni Wodnych Wenezueli, do której należy rodzina zmarłego.

Organizacja ogłosiła trzy dni żałoby po śmiertelnym wypadku - poinformował hiszpański dziennik "El Mundo".

31-letni Juan Carlos Escotet Alviarez był najmłodszym dzieckiem Juana Carlos Escoteta, jednego z najbogatszych ludzi z listy "Forbes". Jest założycielem i właścicielem wenezuelskiego banku Banesco i hiszpańskiego Abanca. Majątek oszacowano na 3,5 miliarda dolarów. Zmarły tragicznie syn był szefem oddziału Banesco w Stanach Zjednoczonych. W rodzinnej firmie pracują jeszcze dwaj bracia Alviareza. 31-latek i jego narzeczona mieli wziąć ślub w listopadzie tego roku.

