Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska traktowali Pragę jak "swoje" miejsce, do którego z chęcią wracali. Najpierw byli tam w 2018, a w kolejnym roku na sylwestrze. Aktor teraz postanowił wybrać się w tę podróż sam. Zaznaczył jednak w opisie, że nie ubolewa, bo "też było fajnie".

Adam Zdrójkowski leczy rany po rozstaniu. Nie narzeka

Po rozstaniu Wiktoria Gąsiewska czerpie pełnymi garściami z życia singielki. Ostatnio paparazzi przyłapali aktorkę podczas szalonej imprezy - popijała kolorowe drinki i bawiła się w gronie znajomych. Nie dało się nie zauważyć, że świetnie czuła się w męskim towarzystwie. Zupełnie inny sposób na poradzenie sobie z rozstaniem wybrał Adam Zdrójkowski. Pojechał w samotną podróż, podczas której z pewnością miał sporo czasu na przemyślenie pewnych kwestii. Na Instagramie dodał opis odnoszący się do wypadu w pojedynkę, którą opatrzył emoji z ustami zasuniętymi na suwak. Czyżby nie chciał zdradzać zbyt wiele?

Praga w pojedynkę. I też było fajnie - napisał aktor.

Warto zaznaczyć, że w sieci wciąż są zdjęcia byłych zakochanych z Pragi. Pisali, że to miejsce, do którego chętnie razem wracają. Mamy nadzieję, że Zdrójkowski podobną przyjemność czerpie z wyjazdu teraz, po rozstaniu.

