Pomarańczowy książę Harry błaznuje w filmiku. Internauci: Wymuszony, infantylny humor

Po tym, jak książę Harry i Meghan Markle ogłosili swoje plany wycofania się z obowiązków królewskich na początku 2020 roku, stracili m.in. dostęp do ochrony finansowanej przez podatników podczas pobytu w Wielkiej Brytanii. Mimo że początkowo para chciała żyć mniej medialnie, to jednak w celu podreperowania budżetu postanowili wrócić do dawnych obowiązków. Ostatnio wybrali się na oficjalną galę NAACP Image Awards, gdzie otrzymali Nagrodę Prezydenta za wysiłek, który wkładają w służbę publiczną. Niedawno książę Harry miał kolejną okazję do świętowania, ponieważ do sieci trafił filmik promujący Igrzyska Invictus Games. Jego stylizacja oraz zachowanie na nagraniu nie spotkało się z ciepłym odbiorem fanów...

Książę Harry wygłupia się na nagraniu w pomarańczowym stroju sportowym. Wyszło śmiesznie?

Invictus Games to międzynarodowe wielodyscyplinarne zawody sportowe, które stworzył książę Harry. Skierowane do żołnierzy i weteranów wojennych rannych w misjach w kraju i poza jego granicami. Dyscypliny sportowe, w jakich można wziąć udział to m.in. koszykówka na wózkach, siatkówka na siedząco oraz ergometr wioślarski. Na filmiku promującym wydarzenie można zauważyć, jak współpracownicy próbują nauczyć księcia Harry'ego języka holenderskiego. Później mąż Meghan Markle zaprezentował pomarańczowy total look w stylu modnego ostatnio trendu "dopamine dressing". Nie wszystkim spodobała się mało formalna odsłona brata księcia Williama:

Wymuszony humor jest zawsze niezręczny… A wymuszony, infantylny humor u dorosłych jest gorszy - podkreślił jeden z internautów.

Książę Sussexu prawdopodobnie nie mógłby sobie na tego typu zachowanie pozwolić, gdyby jeszcze pełnił oficjalne funkcje w rodzinie królewskiej. Co myślicie o filmie promocyjnym z udziałem księcia Harry'ego?

