Agnieszka Orzechowska zadebiutowała w polskim show-biznesie już ponad dekadę temu, gdy zaczęła zabiegać o tytuł polskiej Angeliny Jolie. Jedyne co celebrytka miała podobnego do hollywoodzkiej aktorki to duże usta. Mimo wszystko uparcie zapowiadała, że będzie się poddawać tylu operacjom plastycznym, ilu będzie trzeba, aby jak najbardziej upodobnić się do Angeliny. W międzyczasie Agnieszka Orzechowska szokowała na ścianach i opowiadała w mediach o swoich związkach m.in. o relacji z Radosławem Majdanem, do której piłkarz nigdy nie był skory się przyznać.

REKLAMA

W 2014 Agnieszka Orzechowska podczas jednej z imprez na warszawskim Muranowie wypadła przez okno i uszkodziła kręgosłup. Mimo to zaprosiła fotoreporterów "Super Expressu" do szpitala, dzięki czemu wylądowała na okładce tabloidu w bandażach. Jak się okazuje, podczas zaręczyn również chciała, aby towarzyszył jej paparazzi.

Mówili o niej "polska Angelina Jolie" i królowa kiczu. Dziś A. Orzechowska ma blond włosy

Agnieszka Orzechowska zaręczyła się w restauracji. Zaprosiła fotoreportera

Po latach, a dokładnie w 2019 roku Agnieszka Orzechowska wystąpiła w programie Mai Sablewskiej, gdzie przeszła niemałą metamorfozę. Zrezygnowała z kruczoczarnych włosów i postawiła na blond, któremu jest wierna do tej pory. "Polska Angelina" zdecydowała się po raz kolejny przypomnieć o sobie mediom i to nie w byle jaki sposób. Agnieszka Orzechowska się zaręczyła, a na zaręczyny zaprosiła fotografa. Przyszła panna młoda chętnie pozowała do zdjęć i chwaliła się pierścionkiem. Zobaczcie zresztą sami.

Nowy ukochany Agnieszki Orzechowskiej ma na imię Darek. Jest właścicielem firmy budowlanej i raperem. Jak przyznaje sama świeżo upieczona narzeczona, to właśnie z nim chce iść przez życie.

Spotkałam człowieka, z którym chcę dzielić życie. Być na dobre i na złe. Jestem gotowa na ślub i założenie rodziny - przyznała.

Chcielibyście, żeby Agnieszka Orzechowska na dłużej zawitała na ściankach?

Zobacz wideo Te gwiazdy miały kiedyś zupełnie inne fryzury. Poznajecie?

ZOBACZ TEŻ: Wołodymyr Zełenski, zanim został prezydentem Ukrainy, wystąpił w Polsce. "Sala wypełniona po brzegi". Jest nagranie