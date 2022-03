Więcej o rodzinach gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Wątek Zofii Peszek raczej nie pojawia się często w mediach. Wszystko dlatego, że wnuczka aktora z ponad 50-letnim stażem zawodowym, Jana Peszka, świadomie zrezygnowała z tej drogi. W wieku 11 lat zagrała w filmie i na tym przygoda się zakończyła. - Jestem dorosłą, niezależną osobą. Mam swoje życie - tak Zofia odpowiada na pytanie, dlaczego nie poszła w ślady bliskich.

Wnuczka Jana Peszka nie chciała być aktorką

W rodzinie Peszków z aktorstwem związany jest przede wszystkim Jan, ale i syn Błażej i jego żona Katarzyna Krzanowska, czyli rodzice Zofii. Poza tym na scenie ochoczo występuje też drugie dziecko Jana, Maria Peszek, która, mimo odegrania kilkudziesięciu ról, obecnie raczej skupia się na tworzeniu muzyki. To ona pierwsza w rodzinie Peszków odsunęła aktorstwo na drugi plan. Z kolei zupełnie zrezygnowała z niego Zofia, która dziś studiuje fizjoterapię. Myśli też o tym, by zająć się doradztwem personalnym. Od dawna jednak pasjonuje się pole dance i obecnie to właśnie to zajęcie jest dla niej numerem jeden.

Na 18. urodziny zażyczyła sobie ten instrument, tę rurę. I dziś jest świetną instruktorką. Zocha jest super. (...) To może brzmi jakoś kokieteryjnie, ponieważ to jest moja wnuczka, ale jestem w nią zapatrzony i bardzo dumny - powiedział Jan Peszek w "Dzień dobry TVN".

Jednocześnie dziadek cieszy się, że wnuczka ma wiele pasji. Nad tym, że zrezygnowała z aktorstwa, szczególnie nie ubolewa.

Wybrała kompletnie racjonalny zawód, ale jednocześnie nie przeszkadza jej to uprawiać pole dance.

Obecnie Zofia Peszek układa sobie życie w Krakowie. Tu mieszka i studiuje. Jest w związku, a z partnerem chętnie podróżuje - ostatnio nawet wybrali się samochodem w trzymiesięczną podróż po Europie. Więcej zdjęć Zofii i jej rodziny znajdziecie w naszej galerii.

