Chyba nikt nie spodziewał się, że Małgorzata Rozenek kiedykolwiek zasiądzie przy jednym stole z Kubą Wojewódzkim. W trakcie konfliktu, który ciągnął się od 2016 roku i zaczął, gdy celebrytka krytycznie wyrażała się o ówczesnej partnerce showmana, wielokrotnie ostro odpowiadali sobie w mediach. Tym razem rozmowa przebiegła jednak spokojnie. W pewnym momencie Kuba zasugerował nawet, że pomoże spełnić Rozenek jej największe zawodowe marzenia, jeśli tylko mu je ujawni. I powiedziała!

Małgorzata Rozenek chce prowadzić "Dzień dobry TVN"

Małgorzata Rozenek zapytana o to, co jest jej największym zawodowym marzeniem, zawahała się. Na początku nie chciała zdradzić, bo menedżer sugerował, że nie powinna. W końcu jednak wypaliła, że chciałaby prowadzić "Dzień dobry TVN". Wspomniała o tym zresztą dyrektorowi programowemu stacji.

Mam taki swój projekt życia, ale to nie zależy od znalezienia sponsora. Umawialiśmy się na szczerość, dlatego powiem. Bardzo bym chciała prowadzić "Dzień dobry TVN" i chodzę z tym do Edwarda [Miszczaka, dyrektora programowego TVN - przyp. red.] już od dawna. Zupełnie poważnie, mam programy, przy których chciałabym pracować i to byłoby łatwiejsze. Mój przyjaciel i menedżer Wiktor mówi mi jednak, żebym tego nie mówiła, przestała, dała spokój z tą telewizją.

Rozenek wyjaśniła, że do śniadaniówki ciągnie ją, bo spotykają się tam osoby młode, stare, o różnych profesjach. Z nimi wszystkimi chciałaby rozmawiać.

Ja zawsze lubiłam "Dzień dobry TVN". Podobało mi się, że tam mają głos matki z dziećmi, ale i profesorowie. Do wszystkich tych ludzi podchodzi się tak samo - wyjaśniła.

Widzicie ją w tej roli?

