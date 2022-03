Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wołodymyr Zełenski nim został prezydentem, był wziętym komikiem i aktorem komediowym. Wraz z kolegami po fachu jeździł po świecie. Polska widownia oraz Ukraińcy mieszkający w Polsce mogli podziwiać jego talent cztery lata temu we Wrocławiu.

Wołodymyr Zełenski pozostaje w dobrych relacjach z prezydentem Polski. Jeszcze zanim stał się głową Ukrainy, miał okazję gościć w naszym kraju. W 2018 roku wraz z grupą kabaretową wybrał się na do stolicy Dolnego Śląska.

To był ich pierwszy i chyba do tej pory jedyny występ w Polsce. Wybrali stolicę Dolnego Śląska, bo już w 2018 roku była tu duża mniejszość ukraińska - opowiadał Oleksandr Martyniuk z portalu inPoland.pl o występie Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski poprowadził kabaret w Polsce. Sala była wypełniona

Prezydent Ukrainy wystąpił na scenie wrocławskiej Hali Stulecia. Film z tego wydarzenia krąży po internecie. W skład grupy Wołodymyra Zełenskiego wchodzili Jewgienija Koshewoya, Elena Krawets, Aleksandera Pikałowa, Jurija Krapowa, Siergieja Kazanina, Jurija Koryawczenkowa i Miki Fatałow.

Jak podaje Oleksandr Martyniuk, hala podczas kabaretu miała być wypełniona po brzegi. Redaktor naczelny ukraińskiego portalu przyznał, że Studio Kwartał 95, do którego należał Zełenski, było popularne we wszystkich krajach postsowieckich. Komicy w satyryczny sposób przedstawiali politykę i inne bieżące sprawy.

