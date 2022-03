Więcej informacji na show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl

Witold Paszt zmarł 18 lutego 2022 roku. Miał 68 lat. Lider legendarnej grupy VOX chorował po tym, jak zakaził się wirusem COVID-19. O jego odejściu poinformowała rodzina za pośrednictwem mediów społecznościowych. Niedawno widzowie mogli oglądać wokalistę w muzycznym show "The Voice Senior" TVP, gdzie sprawdzał się w roli trenera. Wielu fanów talentu piosenkarza było zaskoczonych jego nagłą śmiercią. Teraz rodzina artysty opublikowała informację na temat pogrzebu Witolda Paszta. Oprócz szczegółowych informacji napisali także coś jeszcze.

Szczegóły pogrzebu Witolda Paszta

Pogrzeb Witolda Paszta odbędzie się w tym tygodniu na cmentarzu komunalnym w Zamościu. Jak podaje najbliższa rodzina, lider grupy VOX spocznie obok żony Marty Paszt oraz teściów. Na profilu na Instagramie artysty jego córki udostępniły informację:

Uczestników uroczystości serdecznie prosimy o nieprzynoszenie kwiatów i zniczy. Tata byłby najszczęśliwszy, gdyby zamiast tego dokonali państwo darowizny na rzecz jednego z zamojskich stowarzyszeń dla dzieciaków lub dla zwierzaków.

Dzieci wokalisty miały też pewną prośbę dotyczącą niezakłócania spokoju w tym trudnym czasie.

Uprzejmie prosimy uczestników pogrzebu o nierejestrowanie przebiegu uroczystości. Smartfony niech zostaną w kieszeniach. Prosimy także o nieskładanie kondolencji na cmentarzu - podkreśliły córki Witolda Paszta.

Kobietom zależy także na uszanowaniu ich prywatności, ponieważ przez całe swoje życie artysta nie epatował życiem prywatnym i niewiele mówił w mediach na temat swojej rodziny. W związku z tym bliscy napisali:

Tata nade wszystko cenił prywatność swoją i swojej rodziny. Uszanujcie to w tym szczególnym dniu. Jednocześnie wszystkim Państwu, przyjaciołom, znajomym bliższym i dalszym, bardzo dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia, które spływały do nas w ostatnich tygodniach.

Redakcja składa najszczersze kondolencje rodzinie artysty.

