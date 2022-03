Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Zofia Zborowska po zrezygnowaniu z grania w "Barwach Szczęścia" spowodowanego ciążą nie musiała długo czekać na nową rolę. Ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć ją w najnowszej produkcji Patryka Vegi "Miłość, seks & pandemia". Prywatnie od niespełna roku jest szczęśliwą mamą Nadziei, którą wychowuje razem z mężem Andrzejem Wroną.

Aktorka pozostaje w stałym kontakcie z fanami za pomocą Instagrama, gdzie śledzi ją prawie 500 tysięcy osób. Ostatnio zrelacjonowała wizytę w salonie kosmetycznym. Zborowska poddała się zabiegowi rozbijania cellulitu. Dała się namówić kosmetyczce na kolejny krok.

Zofia Zborowska poprawiła urodę. Szybko pożałowała

Zofia Zborowska wykonała mezoteriapię mikroigłową na twarzy. Szybko przyznała, że był to fatalny pomysł. Maleńkie igły wbijały się w skórę, tworząc naturalną zdolność do naprawiania. Oprócz tego mikrourazy redukują mimiczne zmarszczki.

Dałam się namówić na Dermapena na twarz. Nie! To był mój pomysł. Dałam się namówić sobie - opowiadała Zborowska.

Zofia Zborowska poddała się zabiegowi upiększającemu Instagram @zborowskazofia

Z uwagi na to, że wciąż karmi piersią, nie mogła poprosić o znieczulenie. Zabieg wykonany na brzuchu nie sprawił żadnego bólu, jednak twarz była nie do zniesienia.

Jak się karmi, to nie można mieć znieczulenia i powiem wam, to nie był dobry pomysł. Strasznie… Brzuch w ogóle nie boli, ale twarz…

Zborowska odsłoniła brzuch i porównała dwa zdjęcia. Dzieli je 21 dni, a różnica ogromna

