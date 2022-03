Więcej informacji na temat show-biznesu znajdziesz na naszej stronie Gazeta.pl

Małgorzata Rozenek-Majdan jest pierwszym gościem w nowym formacie Onetu. Podcast "Wojewódzki & Kędzierski" będzie się ukazywał na głównej stronie portalu w każdy poniedziałek. Zaproszenie Rozenek-Majdan jest o tyle zaskakujące, że przecież jej relacje z Kubą Wojewódzkim są od lat napięte.

Wszystko zaczęło się od sprzeczek celebrytki z Renatą Kaczoruk w programie "Azja Express". Panie nie potrafiły znaleźć wspólnego języka, co prowadziło do wielu nieporozumień. Tak się składa, że wówczas Kaczoruk była partnerką Wojewódzkiego, który w zdecydowany sposób postanowił jej bronić publicznie. Naczelny showman TVN-u stwierdził, że "Małgorzata Rozenek-Majdan weszła do show-biznesu z agencji towarzyskiej", sugerował jej romans z Piotrem Kraśką i zaatakował także Radosława Majdana. Sprawa trafiła do sądu, a w efekcie Kuba Wojewódzki musiał wpłacić 30 tysięcy złotych na rzecz fundacji TVN Nie jesteś sam i przeprosić małżeństwo Majdanów na łamach portalu Playboy.pl. Później Wojewódzki wielokrotnie twierdził, że otrzymywał od Perfekcyjnej Pani Domu SMS-ami jednoznaczne seksualne propozycje. Czy jest możliwe, że po latach postanowili zakopać topór wojenny?

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek o zabiegach upiększających: Jestem zadowolona, w którą stronę to idzie

Rozmowa zaczęła się od tematu reprezentacji Polski, która odmówiła meczu z Rosją. Żona Radosława Majdana zdradziła, że w jej domu króluje piłka nożna, chociaż jej starsi synowie nie interesują się tym sportem. Piotr Kędzierski spytał Małgorzatę Rozenek-Majdan o jej reakcję na wybuch wojny w Ukrainie. Gwiazda zdradziła, że w ten dzień była na lotnisku, ponieważ leciała na Fashion Week do Mediolanu. Najbardziej przeraziła ją perspektywa wyjazdu, gdy jest daleko od swojej rodziny. Wojewódzki przyznał, że w pierwszej chwili po wybuchu wojny zaczął się zastanawiać, gdzie ma paszport i gdzie za granicą przebywają jego znajomi.

Małgorzata Rozenek i Kuba Wojewódzki spotkają się na pierwszy wspólny wywiad

Rozenek-Majdan pochwaliła Polaków za piękne zachowanie wobec uchodźców z Ukrainy. Jednocześnie skrytykowała działania władzy jako niewystarczające.

Bardzo by mi zależało, żeby w tej sytuacji państwo stanęło na wysokości zadania i dorównało obywatelom.

W pewnym momencie rozmowa zeszła na tematy prywatne, odnoszące się także do przeszłości Rozenek-Majdan, zwłaszcza do jej domu rodzinnego. Celebrytka stwierdziła, że długo była dość grzeczną osobą, a jej okres dojrzewania określiła jako nudny. Zdradziła nawet, że pierwszy kieliszek wódki wypiła ze swoim drugim mężem, Jackiem Rozenkiem, a pierwszego jointa w życiu zapaliła z Radosławem Majdanem. Dowiedzieliśmy się też, że nad łóżkiem wisiał u niej plakat Patricka Swayze, a książką życia jest dla niej "Anna Karenina".

Małgorzata Rozenek i Kuba Wojewódzki się pogodzili?

Przez długi czas programu nie pojawiał się temat kłótni między Kubą Wojewódzkim a Małgorzatą Rozenek-Majdan. Ostatecznie tę kwestię przywołała Rozenek. Powiedziała, że rozumie zachowanie Wojewódzkiego sprzed lat, ponieważ były to czyny pod wpływem miłości. Prowadzący przyznał jej rację i stwierdził, że jest gotowy ją przeprosić.

Za wszystkie złe słowa jestem w stanie, patrząc ci prosto w oczy, przeprosić.

