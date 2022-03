71-letnia Jane Seymour ćwiczy w legginsach i krótkim topie. Wygląda niesamowicie

Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

15 lutego Jane Seymour skończyła 71 lat. Gwiazda zasłynęła dzięki roli w kultowego serialu lat 90. "Dr Quinn" o przygodach doktor działającej na Dzikim Zachodzie. Można śmiało stwierdzić, że aktorka prawie się nie zmieniła.

Jane Seymour wygląda wspaniale. Ostatnio postanowiła pochwalić się krótkim nagraniem w mediach społecznościowych. Widać, że aktorka stawia na aktywność fizyczną. Gwiazda "Dr Quinn" trenowała na siłowni. Aktywność dostarczyła jej masę endorfin, czego możemy się domyślić, patrząc na uśmiech, który nie schodził jej z twarzy.

Jane Seymour wylewa siódme poty na siłowni

Okazuje się, że formą aktywności, na jaką zdecydowała się Jane Seymour jest metoda Gyrotonic. To rodzaj jogi dla tancerzy, która zwiększa siłę i gibkość ciała. Po maratonie wyjazdów aktorka ma zamiar regularnie pojawiać się na treningach.

Powrót na siłownie po wszystkich moich podróżach - pisała Jane Seymour.

Jane Seymour Instagram @janeseymour

Jane Seymour Instagram @janeseymour



Na filmie została doskonale wyeksponowana wyćwiczona sylwetka aktorki. Możemy śmiało stwierdzić, że ćwiczenia działają. 71-latka postawiła na dopasowany strój treningowy składający się z legginsów i krótkiego topu. Komplet pięknie wyeksponował jej sylwetkę.

