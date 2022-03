Więcej na temat brytyjskiej monarchii znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Dzień Wspólnoty Narodów jest jednym z najważniejszych dni w życiu brytyjskiej rodziny królewskiej. Wspólnota Narodów zrzesza 54 kraje, m.in. Kanadę, Australię, Nową Zelandię, Indie, Jamajkę, Kenię i Botswanę, które łączą. Podczas wydarzenia pojawili się prawie wszyscy członkowie rodziny królewskiej oprócz Elżbiety II. Co się stało z brytyjską monarchinią?

Zobacz wideo Królowa Elżbieta dodała pierwszy wpis na Instagram. Zobacz, jak wyglądał!

BAFTA 2022. Salma Hayek zadała szyku w welurowej kreacji

Królowa Elżbieta II nie wzięła udziału w wydarzeniu. Dlaczego?

To pytanie zadaje sobie większość Brytyjczyków. Królowa Elżbieta II nie wzięła udziału w wydarzeniu, zamiast niej pojawił się książę Karol. Obok niego podczas wydarzenia wystąpili księżna Kate, książę William i Camilla Parker-Bowles. Towarzyszyła im także księżna Alexandra z Kentu. Książę i księżna Gloucester z kolei musieli odwołać swój przyjazd ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19.

Britain Commonwealth Day Daniel Leal / AP

Jej Królewska Mość chorowała niedawno na COVID-19. Po dość krótkim czasie monarchini wróciła do pełni sił i sprawowania swoich obowiązków królewskich. 95-latka spotkała się m.in. z premierem Kanady, Justinem Trudeau oraz była gotowa do wzięcia udziału w innych wydarzeniach. Dziennikarz stacji ITV postanowił uchylić rąbka tajemnicy i powiedział, dlaczego królowa nie wzięła udziału w wydarzeniu:

"To zrozumiałe, biorąc pod uwagę obawę o komfort związany z samym przyjazdem i udziałem w nabożeństwie. Nie jest to związane z nową chorobą, ale problemami z poruszaniem się" — podkreślił Chris Ship.

Myślicie, że królowa Elżbieta II weźmie udział w następnym ważnym wydarzeniu?

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.