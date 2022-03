Dyrektor TV Republika zaczepia chorą kobietę i doradza jej... perukę! Serio?!

Więcej aktualnych informacji przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Pani Martyna zebrała się na odwagę i wstawiła swoje zdjęcie, prezentując łysą głowę na portalu Linkedin. Kobieta wyłysiała na skutek problemów zdrowotnych. Do zdjęcia dołączyła wpis o przełamywaniu stereotypów i osiąganiu kolejnych celów pomimo życiowych przeszkód. Martyna wspomniała, że od kiedy jest łysa, spotkała się z krzywdzącymi opiniami, że nie jest już kobietą. Pod postem postanowił wypowiedzieć się Radosław Dobrzyński. Dyrektor Telewizji Republika tym samym raz jeszcze udowodnił, że milczenie bywa złotem.

Zobacz wideo Według jakich zasad pracują dziennikarze TVP?

Dyrektor TVP Republika do chorej kobiety: "Peruka mogłaby okazać się pomocna"

Powiedzieć, że Dobrzyński wykazał się brakiem taktu, to prawie nic nie powiedzieć. Nie wiedzieć czemu mężczyzna uznał, że warto zabrać głos i wypowiedział się na temat wyglądu Martyny.

Peruka najpewniej mogłaby okazać się pomocna przy poszukiwaniach satysfakcjonujących stanowisk. Tak już jest. Czy to ci się podoba, czy nie.

Na przytyk szefa telewizji szybko zareagowała sama zainteresowana. Jasno dała mu do zrozumienia, że jego wypowiedź jest dyskryminująca i że stosuje wobec niej podwójne standardy.

Twoja wypowiedź pokazuje, z jakim stopniem dyskryminacji muszę się zmagać zarówno w sferze prywatnej, jak i profesjonalnej. Moją pracą nie jest zaspokajanie czyichś wymogów estetycznych. Jestem świetnym nabytkiem dla każdej firmy, mimo że nie mam włosów. Czy takiej samej rady udzieliłbyś również mężczyźnie? Czy mężczyźni też potrzebują włosów/peruk, żeby dostać satysfakcjonującą pracę?

Filip Chajzer obrzucił samochód TV Republika... owsianką? "Co robisz fagasie?!". Tłumaczy na Facebooku

Pod komentarzem szefa konserwatywnej stacji pojawiły się głosy oburzenia ze strony innych internautów. Ten jednak nie wycofał się ze swoich słów, tylko doprecyzował swoje stanowisko. Zapewnił, że w żadnym stopniu nie chciał umniejszyć umiejętnościom Martyny, a jedynie udzielił jej profesjonalnej porady, dzięki której będzie miała większe szanse w znalezieniu pracy... Podkreślił też, że taka jest "prawda życia", a wizerunek kobiety powinien być delikatniejszy, mniej prowokujący, czy pretensjonalny.

Nie wydaje wam się, że to hipokryzja, że Dobrzyński mówi o delikatności?

Kompromitacja TV Republika. Fotografia "protestu antyszczepionkowców" ma... 30 lat

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc