Kilka dni temu Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poinformowali o zakończeniu kilkunastoletniego związku. Para od tego czasu wstrzymuje się od komentarzy na temat rozstania i stara się wrócić do codziennej rutyny, co widać w najnowszym poście aktorki.

Katarzyna Cichopek oblepiona reklamami. Internauci drwią

Nad ranem była żona Hakiela zabrała obserwatorów Instagrama na plan "M jak Miłość". Na samym początku podziękowała za okazane wsparcie i zapowiedziała, że dziś w pracy będzie kręcić nietypowe sceny. Nie był to koniec niespodzianek.

Kilka godzin później na profilu Cichopek ukazało się zdjęcie, na którym zapozowała w klasycznej stylizacji z wyróżniającym się, żółtym kardiganem. Aktorka była oblepiona od góry do dołu oznaczeniami reklamującymi różne marki.

Wracam do was. Dziękuję, że jesteście - czytamy na Instagramie Katarzyny Cichopek.

Część obserwatorów ucieszyła się z powrotu Cichopek i zgodnie przyznała, że było bez niej pusto na Instagramie. Nieco bardziej uszczypliwi postanowili skomentować spodnie, które miała na sobie.

Góra super, spodnie koszmar. Jakby psy cię dopadły na ulicy. Zepsuły całokształt.

Te spodnie to nie pani bajka.

Okropne są te spodnie - pisali.

Faktycznie nie były trafionym wyborem?

