Mandaryna szukała miłości na Tinderze, ale szybko zniknęła. "Zostałam wywalona"

Marta Wiśniewska ostatnio założyła także konto w aplikacji randkowej Tinder. Niestety, mimo szczerych chęci znalezienia miłości, pomysł okazał się niewypałem.

Użytkownicy Tindera myśleli, że profil Mandaryny to fejk

Okazuje się, że znalezienie miłości wcale nie jest takie proste - zwłaszcza, gdy jest się osobą rozpoznawalną. W takim przypadku aplikacje randkowe mogą okazać się niezbyt pomocne. Wszystko dlatego, że użytkownicy portalu nie uwierzą, że to prawdziwa Mandaryna szuka miłości w sieci. Jak przyznała w rozmowie z Plejadą, masowo zgłaszali jej konto administracji portalu i w efekcie zostało zablokowane.

Zostałam wywalona z tamtego miejsca, bo myśleli, że się pod siebie podszywam. Rozumiem, że wielu mężczyzn zgłosiło ten profil, że jest fejkowy. Cieszę się, że tak stanęli w mojej obronie, tylko to było moje konto. To nie jest takie proste w moim przypadku.

Mamy nadzieję, że problem z kontem na Tinderze nie zniechęci Marty do dalszego poszukiwania miłości. Jeśli nie w Internecie, to może w realu? Trzymamy kciuki.

