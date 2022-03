Więcej na temat stylizacji gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

13 marca odbyło się wręczenie nagród Critics Choice Awards, na którym pojawiła się plejada gwiazd. Uwagę jak zwykle zwracała Lady Gaga, która była nominowana za rolę w filmie "Dom Gucci". Choć nie otrzymała nagrody, jej udział wzbudził zainteresowanie za sprawą kreacji.

Nietrafiona stylizacja Lady Gagi

Lady Gaga, oprócz muzyki, realizuje się także jako aktorka. Jej rola Patrizii Reggiani w filmie Ridleya Scotta "Dom Gucci" odbiła się szerokim echem w mediach. Przez portale filmowe gwiazda była chwalona za wiarygodną grę aktorską i świetne wcielenie się w postać. Mimo pozytywnego odbioru, nie zdobyła wyróżnienia podczas Critics Choice Awards.

Kreacja, którą założyła na galę, była bardzo oryginalna, ale nie wzbudziła naszego zachwytu. Dziwny stanik przypominający gorset nie pasował do dress code'u wydarzenia. Nie pomogła syrenia spódnica z trenem wykonana ze szlachetnego jedwabiu, która, ozdobiona kryształami, wyglądała tandetnie.

