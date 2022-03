Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Dzień Wspólnoty Narodów (ang. Commonweath Day) to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu brytyjskiej rodziny królewskiej. Z uwagi na stan zdrowia królowej Elżbiety II, zabrakło jej podczas tegorocznych obchodów. Zjawiła się delegacja, w skład której weszli: książę Karol, księżna Kamila, książę Alexander oraz księżna Kate i książę William.

Zobacz wideo Księżna Kate spróbowała swoich sił w muzyce elektronicznej. William pękał ze śmiechu

Sekrety pielęgnacyjne członków rodziny królewskiej. Wiadomo, jakie są ich ulubione kosmetyki

Księżna Kate cała na szafirowo podczas uroczystości

Na tę szczególną okazję księżna Kate wybrała wyjątkową stylizację. Postawiła na długi płaszcz w kolorze szafiru z nieco ciemniejszym kołnierzem od Catherine Walker. Zestawiła go ze szpilkami, rękawiczkami i torebką w tym samym kolorze. Wybrała też szafirowy zestaw biżuterii, który niegdyś należał do księżnej Diany. Na głowie miała klasyczny beret, który dopełnił całość. Jak zwykle z klasą!

Britain Commonwealth Day Yui Mok / AP / AP

Żona księcia Williama lekko upięła falowane włosy tak, by dobrze układały się pod nakryciem głowy. Na jej szyi możemy zauważyć piękny srebrny naszyjnik z kobaltowymi kryształami. Całości dopełniały kolczyki w tym samym stylu.

Diana miała sposób na spadającą tiarę, a Kate ma trik na niesforne włosy

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc