Paulo Coelho na Twitterze stwierdził, że rosyjski atak na Ukrainę to "kryzys", który - jego zdaniem - "jest wygodną wymówka dla rusofobów". Laureat nagrody literackiej Nike Mariusz Szczygieł nie wytrzymał i ostro skrytykował wypowiedź Coelho.

Mariusz Szczygieł o Paulo Coelho: Czasem pisarz jest idiotą

Internet błyskawicznie zareagował na skandaliczną wypowiedź Paulo Coelho. Księgarnie, w tym jedna Polska, zaczęły wycofywać ze sprzedaży jego "dzieła". BookSale.pl poinformował na Facebooku, że chcą odciąć się od pisarza, dlatego czytelnicy już nie natrafią na jego książki w ofercie sklepu.

Mariusz Szczygieł z kolei wrzucił na Instagram zdjęcie wypowiedzi Coelho. Wspomniał, że czasem żartował ze złotych myśli Brazylijczyka, ale teraz raczej nie jest mu do śmiechu.

Czasem żartobliwie mówię, że napisałem akapit w jego stylu, ale mam nadzieję, że chyba tak durnej myśli jak jego ostatni wytwór nigdy nie spłodziłem. Facet za oczywistości na temat życia, które ktoś, zwłaszcza młodym, musi mówić, dostaje miliony dolarów. Nie mam nic przeciwko. Niech sobie zarabia. Młodzież niech chłonie, że "Kocha się za nic", "To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące", "Zawsze na świecie ktoś na kogoś czeka"… Każdy w jakimś momencie życia musi takie elementarne prawdy poznać, a ktoś musi je napisać - prześmiewa.

Szczygieł uznał, że Coelho równie dobrze mógłby stwierdzić, że wybuch drugiej wojny światowej jest "wymówką dla germanofobii".

Tyle że ta ostatnia niosąca się po świecie myśl Paulo Coelho, ogłoszona na jego Twitterze świadczy, że najsławniejszy pisarz świata albo nie odrobił lekcji, albo zaczadził go Putin: "Kryzys ukraiński jest wygodną wymówką dla rusofobii". To tak jakby we wrześniu 1939 roku jakiś najsławniejszy pisarz świata napisał: "Kryzys polski jest wygodną wymówką dla germanofobii".

Absurdalne słowa skwitował krótko i dosadnie:

Niestety, panie Coelho, czasem pisarz jest idiotą, a jego myśl to gówno, nie złoto.

I tutaj trudno się z nim nie zgodzić.

