Ewa z "Gogglebox" pokazała się bez makijażu. "Prawda bywa brzydka"

Ewa Mrozowska, która zasłynęła dzięki udziałowi w show "Gogglebox", wstawiła ostatnio do mediów społecznościowych nową fotografię - tym razem bez makijażu. Fani nie kryli zachwytu nad jej cerą. To jednak nie zwykła chęć pokazania siebie w naturalnej wersji była powodem zamieszczenia wpisu. Miała dla internautów ważny przekaz.

Ewa Mrozowska pozuje bez makijażu. Internauci oczarowani

Ewa Mrozowska wrzuciła na Instagram nowy post, który wzbudził spore zainteresowanie fanów. Na fotografii widać, jak kobieta pozuje w kraciastej, szaro-żółtej koszuli. Na zdjęciu widać jej jasne blond włosy oraz cerę bez grama makijażu. Trzeba przyznać, że wygląda promiennie!

Pod fotografią napisała:

Prawda bywa brzydka. Na co dzień się nie maluje, zresztą zawsze wolałam upiększać innych. "Makijaż można przyrównać do nakładania maski na twarz" - często tak piszecie. Ja się z tym nie zgodzę! Prawdziwe maski to takie, które zakrywają nasz naturalny charakter.

Fani doceni jej słowa i jedynie utwierdzili w przekonaniu, że piękno tkwi w naturalności.

Włosy piękne. Nikt nie zwróci uwagi na brak makijażu, jak ma się takie piękne kudły!

Chodząc do liceum czułam, że "muszę" nosić make-up. To jest taka presja społeczeństwa. Jak tylko skończyłam liceum, to przestałam używać kosmetyków i to była najlepsza decyzja życia.

Trafiły do was słowa Mrozowskiej?

