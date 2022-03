Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Władimir Putin jest uznawany za jednego z najbardziej tajemniczych współczesnych przywódców. Przez lata u jego boku pojawiała się żona Ludmiła Putin, z którą ma dwie córki. Oprócz tego mówi się, że jego kochanką jest dużo młodsza rosyjska gimnastyczna Alina Kabajewa, z którą również doczekał się potomstwa. Co wiadomo na temat innych bliskich? Brat dorobił się ogromnego majątku.

Gruzinka podaje się za matkę Putina. Co z resztą rodziny?

Rodzice Władimira w latach 90. mieli przegrać walkę z nowotworem. Kilka lat temu jeden z dziennikarzy dotarł do mieszkanki Gruzji, która podawała się za jego matkę, jednak nie potwierdzono tych doniesień. O pozostałych członkach rodziny prezydenta Rosji nie mówi się dużo. Wyjątkiem jest brat stryjeczny.

Igor Putin ma za sobą ciekawą przeszłość. Usłyszał zarzuty

Igor Putin w latach 90. służył w armii radzieckiej, a następnie wylądował w Wojskach Lądowych Federacji Rosyjskiej. W 2000 roku został przewodniczącym Riazańskiej Izby Licencyjnej, a dwa lata później Riazańskiego Komitetu koordynacyjnego partii Jedna Rosja. Obecnie słychać o nim głównie w środowisku osób związanych z finansami - w końcu swego czasu był wiceprezesem Master Banku.

Co robi dziś? Ma 68 lat i jest na emeryturze, na którą przeszedł już 12 lat temu. Ten moment zbiegł się w czasie z toczącym się wówczas dochodzeniem. Dotyczyło kradzież ponad 30 milionów rubli rosyjskich wśród pracowników korzystających z technologii informatycznych Master Banku. Sprawa jednak ucichła, a Putin nie został skazany.

