Patrycja Sołtysik i Andrzej Sołtysik są rodzicami sześcioletniego Stasia, jednak nie jest tajemnicą, że długo starali się o potomstwo. Kobieta niedawno poinformowała, że chce ponownie poddać się procedurze in vitro. Kilka miesięcy temu na swoim blogu zaznaczyła, że ma już dość pytań o powiększenie rodziny, ciążę i ewentualne rodzeństwo dla jej dziecka. Mimo to na Instagramie jedna z obserwatorek nietaktownie zasugerowała, że blogerka wygląda, jakby spodziewała się dziecka.

Zobacz wideo Patrycja Sołtysik odpowiada obserwatorce na pytanie dotyczące kolejnego potomka

Patrycja Sołtysik ostro odpowiada

Patrycja Sołtysik wie, z jakimi emocjami wiąże się problem niepłodności i bezpłodności, dlatego jest wyczulona na bezczelne i grubiańskie pytania o ciążę. Na InstaStory opublikowała nowe zdjęcie ze smutną miną. Jak się okazuje, do takiego stanu doprowadziło ją pytanie, a właściwie stwierdzenie jednej z fanek. Ta w wiadomości napisała blogerce, że "chyba jest w ciąży, bo w ostatnim czasie promienieje". Patrycja postanowiła zareagować, by pokazać, że takie insynuacje nie dla każdej kobiety będą czymś miłym.

Nie jestem w ciąży, w najbliższym czasie pewnie nie będę i mam dosyć "instagramowych czarownic" i takich sugestii. Nawet gdybym była w ciąży, czułabym się mega niekomfortowo z takimi sugestiami. A w mojej sytuacji - leczenia, porażek i trudnych momentów, po takiej "życzliwej sugestii" mam ochotę nikomu się nie pokazywać i zniknąć - napisała żona dziennikarza.

Patrycja Sołtysik ostro odpowiada na insynuacje o ciąży. Plotka sprawiła jej dużo bólu Fot. Instagram/ pati_soltysik

Z pewnością ostrą reakcję Sołtysik zrozumie każda osoba, której dotknął problem niepłodności lub bezpłodności. Nawet jeśli nie, wystarczy trochę empatii i kultury, żeby zrozumieć i nie poruszać tej kwestii.

