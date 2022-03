Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Karolina Bielawska znalazła się w najlepszej czterdziestce uczestniczek, które zakwalifikowały się do 70. Finału Miss World. 22-latka tytuł najpiękniejszej Polki zdobyła przy okazji startu w konkursie Miss Polonia 2019. Już niebawem przekonamy się, jak poradzi sobie podczas gali, która odbędzie się w Portoryko.

Kim jest polska kandydatka do tytułu Miss World?

Z informacji dostępnych w sieci możemy dowiedzieć się, że Karolina Bielawska ma 22-lata i pochodzi z Łodzi. Wiadomo również, że studiuje zarządzanie w języku angielskim na Politechnice Łódzkiej.

Karolina Bielawska Screen: Instagram/@karolinabielawska

Zawodowo Bielawska zajmuje się modelingiem. Na jej instagramowym profilu możemy odnaleźć bardzo dużo fotografii z różnych sesji zdjęciowych.

Karolina Bielawska działa również charytatywnie. Między innymi jest inicjatorką akcji Korona z Głowy, Zupa na Pietrynie czy Dotykam = Wygrywam.

Karolina Bielawska Screen: Instagram/@karolinabielawska

Oprócz tego piękna reprezentantka Polski kocha podróże. Jest to jej największa pasja. Do tej pory odwiedziła już ponad 30 państw.

Karolina Bielawska zwraca uwagę nieprzeciętną urodą oraz ogromnym podobieństwem do hollywoodzkiej aktorki. Wiele osób uważa, że jest bardzo podobna do Margot Robbie.

Karolina Bielawska, Margot Robbie Screen: Instagram/@karolinabielawska, @margotrobbieofficial

Finałowa gala 70. edycji konkursu Miss World miała odbyć się 16 grudnia ubiegłego roku. Pandemia jednak pokrzyżowała plany organizatorów. Wiele uczestniczek i członków ekipy otrzymało pozytywne wyniki testów, co spowodowało przesunięcie gali na marzec 2022 roku. Trzymamy mocno kciuki za Karolinę i życzymy jej korony Miss World.

